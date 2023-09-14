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Сегодня, 16:40

«Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной

Отдел футбола «СЭ»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью главного тренера сборной России.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин стал гостем в программе «Это футбол, брат!». Самые яркие цитаты и отрывки — в текстовом формате «СЭ».

Люди, которые всю жизнь в футболе, несут какую-то хрень

— Почему вы не рассматриваете вариант вызывать в сборную России только молодых игроков?

— Я бы с удовольствием это делал. Объявил, мы начали вызывать — результаты те, которые есть. И начали все орать: «Катастрофа! Как это? Зачем? Это главная команда страны, нужен результат!» Для чего? Нужен результат — о`кей. Мы сейчас играли с Катаром, были вызваны лучшие. Кого-то, может, не вызвали.

— Но вы вызвали 49 игроков. Это была ваша инициатива объявить все единым списком?

— Если бы объявили (состав на матч с Египтом. — Прим. «СЭ»), мы бы сказали, что туда едут условно 23 человека, а к матчу с Катаром — вот эти. Не было финальной договоренности.

— Все стебались над этим списком.

— Даже люди, которые в футболе всю жизнь, какую-то хрень несут по поводу этого списка. Что непонятного? О`кей, вы смеетесь над списком из 49 человек. Но после этого, когда объявляются две игры с Египтом, чего непонятно? Все начали угорать? Ну, ради бога, поугорали и все. Если ты угораешь, потому что что-то не знаешь, потом тебе объяснили, и ты продолжаешь угорать, значит, у тебя не все хорошо с головой.

Валерий Карпин во&nbsp;время матча Катар&nbsp;&mdash; Россия (1:1). «Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита»! Кто может — уезжайте из РПЛ». Откровенный Карпин

— Как появился вариант проведения игры со сборной Египта?

— Была запланирована игра с Катаром, мы искали второго соперника, были разные варианты. Возник вариант с командой Египта U-23. Они настаивали на том, чтобы было две игры.

— Вы понимаете их принципиальность? Почему именно две игры?

— Вы, наверное, никогда не договаривались с этими странами. Как пример: договорились играть в 19 часов с Катаром, потом они меняют время на 18:15. Причем это первая сборная. Не говоря уже про Египет. Они говорят, есть все условия, поле, мячи. Приезжаешь — а там три мяча. Это для понимания, как все происходит. Сначала сами выходят (с предложением. — Прим. «СЭ»), потом пропадают на три дня и не отвечают. Ни во сколько игра, ни где, ни как транслировать. Мы, наверное, к такому не привыкли.

Футболисты сборной России после матча с Катаром
Фото РФС

— В чем мотивация сегодняшней сборной России?

— Выигрывать надо, футболисты выходят на поле выигрывать. Другой вопрос — могут или не могут. Сборная Германии сейчас не отбирается на домашний чемпионат Европы. Они максимально мотивированы без отбора? Думаю, нет. Но они готовятся к своему чемпионату. Футболисты, которые приезжают в нашу сборную, тоже хотят выигрывать, но они не знают, к чему готовиться. У Японии против Германии одна мотивация, у немцев — другая. Сборная выкладывается.

— Были у вас претензии к футболистам из-за мотивации?

— Единственная претензия к футболистам была после матча с Киргизией еще в прошлом году. Мы его выиграли, но у меня были претензии. Это был первый матч после отстранения, практически сразу объявили мобилизацию. Разговоры у футболистов были только про это. Спрашивали: «Георгиевич, а нас тоже призовут? Нас заберут?» Их можно понять.

— Чем Головин и Миранчук отличаются от остальных игроков сборной России?

— Во всем. А знаешь, что такое во всем?

— В отношении?

— Нет, отношение у всех хорошее. У Глебова лучшее отношение.

— Скорость принятия решений?

— Скорость принятия решений, исполнение. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения, потому что ему дают время.

— Какое на самом деле было состояние у Пиняева? Врач «Локомотива» Игорь Калюжный сказал, что он в полном порядке.

— Он приехал, у него чуть-чуть потягивало заднюю, поэтому он не тренировался. Не знаю, почему так возбудился доктор «Локомотива». Видимо, дыма без огня не бывает. Если в «Ростове» у нас будет официальная игра и у кого-то потянет заднюю, то он, наверное, будет играть с риском травмы. В сборной мы не будем этого делать, если у игрока есть недомогание.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Фото РФС

Было предложение из сборной Армении, но я отказался

— Вы готовы принять команду, где будут игроки с уровнем повыше? Например, позовут в «Спартак» или «Динамо» этой зимой.

— Не знаю, подумаю. Шесть лет назад я пришел в «Ростов». Во-первых, у меня есть благодарность. Во-вторых, есть личные обязательства перед Арташесом Владимировичем (Арутунянцем. — Прим. «СЭ»), перед клубом. Уйти в середине сезона — не знаю... Плюс игроки приходили из-за меня. Возможно, никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду.

— Что такое личные обязательства?

— Мои личные обязательства перед «Ростовом» — это не какая-то ипотека. Например, почти все игроки в клуб пришли ко мне. С Арташесом есть договоренность, что мы двигаемся вместе.

— Вы призывали игроков уезжать из России...

— Никто никого не призывает. Может, я тоже хочу уехать, представим, в какой-нибудь другой клуб.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. «Кто может уезжать — уезжайте». Что не так с призывом главного тренера сборной России

— У вас было предложение от сборной Армении. Почему отказались?

— Надо было бы оставлять сборную России без официальных матчей. И «Ростов». Было предложение, но я отказался. Потому что есть «Ростов» и сборная России.

— Ходили разговоры, что к вам был интерес из Саудовской Аравии. Знаете об этом?

— Интерес из Саудовской Аравии был, но дальше разговоров это не пошло, потому что я сказал, что не могу и не хочу уходить. Но, например, еще в ноябре мы с «Ростовом» полетаем, поездим, побуду еще без семьи и скажу — все, ***** (конец). Плюну на все и уйду. Может и такое случиться. Но я не жалуюсь, я сам это выбрал.

— Ваш ребенок будет учиться в школе в Эстонии, на долгое время вы расстанетесь с семьей. Этот фактор может повлиять на вашу карьеру?

— Сложно сказать. Запланировано так, а где мы будем через год — посмотрим. Сложно представить, что я буду работать здесь, а они будут жить там. Поэтому и сказал про три месяца. Посмотрим.

Валерий Карпин
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» и так слабый. Куда еще больше ослабляться?

— Вы удовлетворены трансферной кампанией «Ростова» этим летом?

— Чуть-чуть удовлетворенным быть можно. Для нас Сильянов был мегазвездой. Действия «Локомотива» понятны, они забрали игрока.

— Из вредности, получается?

— По факту, получается, так. Что с ним происходит сейчас, я не знаю. Конечно, удивляет, что он не в основном составе.

— А вы не пытались сохранить Сильянова? В составе «Локомотива» есть Ненахов, Самошников, Митай, Тикнизян...

— В конце того сезона я ему про это говорил. У него семья, Москва, ему надо.

— Это было его желание вернуться?

— «Локомотив» хотел его вернуть, и он тоже (хотел вернуться. — Прим. «СЭ»). После игры в Кубке говорю ему: «Ну что?» Он отвечает: «Ну да, вот так». Глаза потупил в землю и все.

Валерий Карпин. Карпин — тоже часть РПЛ и ее интенсивности. Но он прав: когда нет еврокубков и отборочных матчей, игрокам надо уезжать и расти

— «Ростов» не сильно ослаб.

— Так он и так слабый. Куда еще больше-то ослабляться?

— Можно ли было сохранить Полоза и Селяву, чтобы обойма была больше?

— Обойма-то есть. Полоз, например, ушел, Ионов пришел. Селява, который не играл, практически ушел, Акбашев пришел, да, разные позиции, но центр поля.

— Как охарактеризовать защиту «Ростова» без Осипенко?

— Катастрофа.

— Что такого он дает?

— Прежде всего, опыт и уверенность. Одно дело, когда играют Мелехин, Прохин, Ваханияили Лангович. Ну, это три мальчика играют. А когда есть хотя бы один Осипенко, это вообще другая история. Терентьев в центре защиты? Безысходность.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Сборная Армении по футболу
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Сборная России по футболу
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Карпин — тоже часть РПЛ и ее интенсивности. Но он прав: когда нет еврокубков и отборочных матчей, игрокам надо уезжать и расти