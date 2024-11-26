Валерий Карпин: «А почему Дзюба должен получить вызов в сборную?»

Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России

«СЭ» поговорил с главным тренером сборной России.

Для сборной России 2024 год завершен. Каким же он для нее получился? Об этом и многом другом — в интервью главного тренера национальной команды.

Состав

— Игры с Брунеем и Сирией позади. Давайте подводить итоги. Чем вы довольны, а чем — нет?

— Доволен всем, кроме концовки матча с Сирией. Последние 15 минут мне не очень понравились. Перестали правильно располагаться, добегать, идти в прессинг. Допустили по своим воротам два удара.

— Команда просела физически?

— Думаю, тут комплекс причин: усталость, тяжелое поле. Да и вели уже 3:0, чуть-чуть появилась расслабленность...

В остальном никаких проблем. Сбор прошел идеально. Это касается не только игры и результата, но и условий для работы, отношения футболистов к тренировочному процессу.

— Что вкладываете в понятие «идеально»? Проиллюстрируйте конкретным примером.

— Берем матч с Сирией. Первые 75 минут — все очень хорошо. Играли здорово, не подпускали соперника к своей штрафной, позволили нанести один полуудар. Потом немножко расслабились, и сирийцы успели дважды пробить по нашим воротам, даже в штангу попали. Отсюда вывод: если бы весь матч мы провели как последние 15 минут, была бы равная игра. Показательный момент!

— Про Бруней вы пока ни словом не обмолвились.

— Этот матч менее информативен, учитывая уровень сопротивления. У соперника за 90 минут — один-единственный удар, и тот с центра поля. У нас — 11 забитых мячей и еще столько же нереализованных моментов.

— По какому принципу определяли состав, кто выйдет с Брунеем, а кто с Сирией?

— Отталкивались от разных факторов: кто в РПЛ играл 9 ноября, а кто 10-го, у кого было больше дней для восстановления. Или возьмем Алексея Миранчука. Выпускать его против Брунея мы и не планировали. Дали время на адаптацию — сложная логистика, долгий перелет, резкая смена часовых поясов...

Словом, при подготовке к матчам в основном исходили из физического состояния ребят, чем из тактических соображений. Но их тоже учитывали, понимая, что с Брунеем будет проще, чем с Сирией.

— Как любят выражаться футбольные врачи, по медицинским показателям из вызванных на сбор недоступен был лишь Дивеев?

— Да, решили не рисковать.

— Вместе с ним из Краснодара в Москву отправился еще и Обляков.

— Так и планировалось. У Ивана тоже проблемки со здоровьем. Впрочем, ни тому ни другому это не помешало сыграть в субботу за ЦСКА.

— В марте вы говорили: «Если сравнить на бумаге два состава — с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, — я не знаю, какой из них сильнее». Как сейчас ответите на этот вопрос — применительно к ноябрьским матчам?

— Если учитывать, что у центральных защитников Осипенко и Солдатенкова опыта больше, чем у Морозова и Пальцева, игравших на этой позиции в первом матче, — наверное, «сирийский» состав посильнее. Хотя из «брунейского» его могли бы укрепить те же Обляков, Караваев, Круговой, еще кто-то.

Никита Кривцов забивает гол в матче Россия — Куба (8:0) 20 ноября 2023. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соперники

— За последние два с половиной года был у сборной России соперник слабее, чем Бруней?

— Возможно, Куба. По уровню они сопоставимы.

— Что ответите тем, кто заявляет: «Такими матчами мы себя унижаем»?

— Если люди не понимают элементарных вещей, черное называют белым... Зачем что-то отвечать? Или вы считаете, надо кого-то переубеждать?

— Вы эти встречи не воспринимаете как унижение?

— Абсолютно! Что тогда говорить про отборочный цикл, где попадаются Сан-Марино и Лихтенштейн? С ними же все играют. Или унижают себя?

— Это официальный турнир. Никуда не денешься.

— Стоп! Нам сейчас тоже деваться некуда. Для нас эти матчи как официальные. Других нет. Там в рамках отбора нужно играть с Сан-Марино. А здесь приходится проводить товарищеские с Брунеем. Либо вообще не играть. Что лучше?

— Вы уже говорили, что не видите смысла встречаться со сборной медиалиги. Другой формат в период санкций возможен?

— Какой?

— Матч со сборной легионеров, выступающих в РПЛ. Или с молодежкой.

— Да можно и двусторонку провести. Условно — «брунейский» состав против «сирийского». Вроде бы отличный вариант, не надо ничего придумывать. Но! Сразу теряется соревновательный накал. Потому что футболисты все это воспринимают как тренировку.

— С официальным матчем не сравнить.

— Ну конечно! Когда на трибунах 20-30 тысяч зрителей, тебе противостоит национальная сборная — совсем другие ощущения. Тут и статус матча влияет, и атмосфера.

— Лучший матч сборной России в 2024 году?

— С Камеруном и Сербией.

Антон Миранчук (справа) против Оливье Мбезо в матче Россия — Камерун (1:0). Фото Александр Федоров, «СЭ»

— С Камеруном играли в 2023-м.

— Тогда еще назову игру с Белоруссией. Хороший матч. Дело не в крупном счете, на это сейчас вообще внимания не обращаю. Я о качестве игры. О том, сколько моментов мы создали и сколько допустили у своих ворот. Кстати, и с Сирией уже в первом тайме спокойно могли вести 4:0. Но в некоторых эпизодах футболисты просто не попадали по мячу.

— Худший матч сборной в 2024-м?

— Так... Подскажите, с кем мы в этом году играли?

— Сербия, Белоруссия, Вьетнам, Бруней, Сирия.

— Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, не идеальное.

— Теперь вижу, что не лукавили, когда сказали на недавней пресс-конференции, что не помните, с кем сборная играла в этом году, а с кем в прошлом.

— У меня в голове действительно все смешалось. Если спросите, когда принимали тот же Камерун — в сентябре, октябре или ноябре, не отвечу. Понятно, могу поднять бумаги и посмотреть — но смысл? Были бы это официальные соревнования — другое дело.

Оборона

— Главное разочарование-2024 — как для тренера сборной?

— Отмененные в последний момент матчи. С соперниками и так сложно, а тут еще форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в «Крокусе»...

— Сорванный матч с «людьми из Пакистана», похоже, не вызвал большого сожаления.

— Нет-нет, и с Пакистаном сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с Парагваем вышло обиднее. Соперник сильный, интересный.

— Говорят, у парагвайцев настолько плотный график, что встретиться с ними теперь удастся не раньше чем в 2026-м?

— Не знаю, вопрос не ко мне.

— Уже шесть матчей сборная не пропускает. Объяснение?

— Когда до защитников мяч доходит «рваный и в крови», а иногда вообще не доходит, это заслуга всей команды. Начиная с нападающих и тех, кто играет в средней линии. В последних матчах такое часто бывало. Да и соперники порой не ставили перед нами сверхзадач.

— Как выглядит оптимальная четверка защитников на данный момент? В центре, понятно, Дивеев с Осипенко. А кто на флангах?

— Не буду отвечать на этот вопрос. Не хочу никого выделять.

— Полгода назад вы говорили, что центр обороны — самая уязвимая зона. В том числе из-за невысокой конкуренции. Сегодня все иначе?

— К сожалению, в этой линии выбор по-прежнему невелик. Давайте посчитаем, кто из российских защитников постоянно играет в основе в ведущих клубах РПЛ.

— Давайте.

— «Краснодар». Оба центральных защитника — иностранцы. В «Зените» то же самое. Как и в «Локомотиве», «Динамо»... В «Спартаке» Литвинова периодически используют в центре обороны. В ЦСКА есть Дивеев. Все!

— Да уж, негусто.

— Шесть первых клубов — и лишь два центральных защитника с российским паспортом!

— Вы сказали, что с Брунеем капитаном был Черников, потому что играли в Краснодаре. Через четыре дня в Волгограде повязку доверили Миранчуку. Как самому опытному?

— Проанализируйте стартовый состав в матче с Сирией. Кто из игроков заслуживал капитанской повязки?

— Миранчук либо Осипенко, который на год старше.

— Видите, как все просто. Никаких подоплек.

— Сейчас в сборной есть капитан?

— Нет. У нас большая группа опытных футболистов — Головин, Баринов, Миранчуки, Кузяев... Каждый из них может выйти с повязкой.

Артем Дзюба в матче «Спартак» — «Акрон» (4:0). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рекорд

— Дзюба тут сообщил в интервью, что вы планировали вызвать его весной 2022-го на стыковые матчи с Польшей. «У нас уже была договоренность», — добавил он. В самом деле?

— Возможность такая была. Но не договоренность. Вот ее точно не было и быть не могло. Зачем за несколько месяцев до матча говорить игроку, что его обязательно вызовут в сборную? А если растеряет форму?

— Что должно произойти, чтобы в 2025-м Дзюба оказался в сборной?

— Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.

— Проходили бы сейчас официальные матчи, вы бы вызывали футболистов в возрасте 30+?

— Разумеется! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня все опять сводится к Дзюбе, я не понимаю.

— Народ хочет знать, есть ли у Артема шанс побить рекорд Кержакова по голам за сборную.

— Вы серьезно?

— Вполне. Чем не событие?

— Ага, «событие»... Как по мне, все это не стоит выеденного яйца.

— Раз мы по-прежнему в изоляции, нужно ли РФС организовать прощальный матч для Дзюбы, Смолова и других ветеранов?

— Вот РФС и спросите.

— Ваше мнение — необходим такой матч или нет?

— Никогда над этим не задумывался.

— На днях объявили, что Тюкавин стал обладателем премии «Джентльмен года». Среди голосовавших — Семин, Газзаев, Черчесов. Вы тоже?

— Нет, я в жюри не вхожу. Даже не в курсе, по каким критериям выбирают победителя.

— Тогда о другом. Год заканчивается. Лучший футболист России-2024?

— Головин.

— Почему именно он?

— Потому что на ведущих ролях в своем клубе, классно играет в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

— У вас есть понимание, каким будет 2025 год для сборной России — если не отменят санкции?

— Таким же, как и 2024-й. Но очень надеюсь, что с соперниками другого уровня.