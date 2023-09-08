Интервью главного тренера сборной России.

Надо побеждать, но есть и другие цели

— Валерий Георгиевич, как проходит сбор? — первый вопрос Карпину.

— Настроение хорошее. Можно сказать, что провели первую полноценную тренировку за два года моей работы в сборной. По-моему, ни разу не было такой тренировки, как сегодня.

— Как оцените игру сборной России против Египта?

— Оценки по вчерашней игре я бы давать не стал. Кто-то из футболистов быстрее впитывает информацию, кто-то — медленнее. Плюс условия, в которых мы оказались: на кого-то повлияла жара, а кто-то ее не чувствует. Конечно, есть игроки, которые показали достойный уровень. Были и те, кто удивил в хорошем смысле. Фамилии не назову — поощрять никого не хочу.

— Чувствовалась ли поддержка наших болельщиков в Египте?

— В Египте ощущалась поддержка, фанатов было слышно. Будет здорово, если еще в Катаре ее услышим.

— В Катаре сыграем в +42. Будут ли работать кондиционеры на стадионе?

— Мы уточняли — должны работать. Надеюсь, не обманут.

— Главная цель сборной России — победить?

— Надо ли побеждать? Да. Любой футболист и спортсмен хочет побеждать. Но и другие цели есть — показать болельщикам, нам самим, что сборная существует.

— Планируете ли связываться с Виктором Онопко во время второго матча России в Египте?

— Во время матча — вряд ли. Не буду лезть, вмешиваться. В перерыве, возможно, свяжусь. Как? По телефону. А как иначе? Через спутник, что ли?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впечатления приятные от всех игроков — не только от Головина

— Почему вызван Дмитрий Скопинцев? Раньше он не попадал в состав.

— Давно не тренировал Скопинцева. Как раз есть время посмотреть, в чем он прибавил и не прибавил.

— Баринов очень активен на тренировках, у него даже случилась перепалка с Соболевым. Не просили Дмитрия быть поспокойнее?

— Нет. Естественно, нет! На каждой тренировке такое случается. Это нормальная и рабочая история.

— В каком состоянии Сергей Пиняев? Сможет ли он сыграть за сборную России?

— Восстановление Пиняева проходит нормально. Посмотрим, в какую группу он попадет — [которая полетит] в Египет или в Катар. Думаю, что одну игру Пиняев проведет. В зависимости от состояния.

— На какой позиции вы видите Руслана Литвинова?

— Мне бы хотелось его использовать в опорной зоне. Но у нас не так много центральных защитников, поэтому он будет играть в центре защиты.

— В каком состоянии Головин? Адаптировался ли он к стилю сборной России после лиги 1? Все-таки во Франции футбол другой...

— С чего вы взяли? Качество другое?

— Вам лучше знать.

— Когда опускаешься с лучшего уровня — всегда быстро адаптируешься. Адаптироваться сложно, когда нужно меняться в хорошую сторону, например, повышать интенсивность. Впечатления от него — да и не только от него, а от всех — самые приятные. Привыкать ему ни к чему не надо.

— У вас достаточно богатая тренерская карьера. Головин — лучший игрок, с которым вы работали?

— Навскидку не скажу... Наверное, нет. Опять же — есть разные позиции...

— Тогда кто лучший центральный полузащитник?

— Алекс, который в «Спартаке» был, — как пример. Но Головин в «Монако» все равно больше действует на фланге. У них абсолютно разные позиции. Зачем сравнивать?

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кому-то плевать на деньги, а кто-то жаден до них

— Вам не кажется, что в чемпионате России раньше было больше защитников-легионеров? Поэтому сейчас появление молодого и стабильного защитника с российским паспортом — редкость.

— Их всегда было много. На позиции центрального защитника важна стабильность, а в случае с молодыми игроками это — утопия. Они все равно должны свои ошибки совершить. Если ошибается молодой нападающий — ничего, а если молодой центральный защитник, то это проблема. Посмотрите на пример «Ростова».

Не каждый будет доверять молодым, особенно центральным защитникам. Учитывая, что есть еще возможность привести пусть и не молодого, но иностранца.

— На этом сборе вы работаете с молодыми игроками — видите у них патриотизм и желание выступать за сборную России?

— Вы думаете, что в нашем поколении все были за Родину, за Сталина? Везде — кто-то в большей степени патриот, кто-то — в меньшей. Это нормально.

— Пару дней назад вы сказали, что наши футболисты не востребованы в Европе. Не считаете, что главная проблема этой невостребованности — деньги, которые есть в российском футболе?

— Конечно. Это не только вопрос уровня мастерства. Если бы мне в свое время платили в России в два раза больше, чем в Испании, я, наверное, вряд ли бы уехал.

— То есть в принципе вы не осуждаете тех, кто не уезжает сейчас, потому что в России им платят больше, чем в Европе?

— Я в принципе никого не осуждаю. Каждый делает то, что он считает нужным. Если кто-то хочет попробовать себя в другом чемпионате — поедет. Кому-то плевать на деньги, а кто-то до них жаден.