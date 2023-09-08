Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

8 сентября, 22:30

«Думаете, в нашем поколении все были за Родину, за Сталина?» Карпин — о матчах с Египтом и Катаром

Карпин считает смешным ставить цель победить Катар в товарищеском матче
Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Интервью главного тренера сборной России.

Надо побеждать, но есть и другие цели

— Валерий Георгиевич, как проходит сбор? — первый вопрос Карпину.

— Настроение хорошее. Можно сказать, что провели первую полноценную тренировку за два года моей работы в сборной. По-моему, ни разу не было такой тренировки, как сегодня.

— Как оцените игру сборной России против Египта?

— Оценки по вчерашней игре я бы давать не стал. Кто-то из футболистов быстрее впитывает информацию, кто-то — медленнее. Плюс условия, в которых мы оказались: на кого-то повлияла жара, а кто-то ее не чувствует. Конечно, есть игроки, которые показали достойный уровень. Были и те, кто удивил в хорошем смысле. Фамилии не назову — поощрять никого не хочу.

— Чувствовалась ли поддержка наших болельщиков в Египте?

— В Египте ощущалась поддержка, фанатов было слышно. Будет здорово, если еще в Катаре ее услышим.

Валерий Карпин в&nbsp;матче Египет&nbsp;&mdash; Россия. Карпин преобразил резервную сборную России заменами в перерыве. Оганесян и Салтыков принесли ничью с Египтом

— В Катаре сыграем в +42. Будут ли работать кондиционеры на стадионе?

—  Мы уточняли — должны работать. Надеюсь, не обманут.

— Главная цель сборной России — победить?

—  Надо ли побеждать? Да. Любой футболист и спортсмен хочет побеждать. Но и другие цели есть — показать болельщикам, нам самим, что сборная существует.

— Планируете ли связываться с Виктором Онопко во время второго матча России в Египте?

— Во время матча — вряд ли. Не буду лезть, вмешиваться. В перерыве, возможно, свяжусь. Как? По телефону. А как иначе? Через спутник, что ли?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впечатления приятные от всех игроков — не только от Головина

— Почему вызван Дмитрий Скопинцев? Раньше он не попадал в состав.

— Давно не тренировал Скопинцева. Как раз есть время посмотреть, в чем он прибавил и не прибавил.

— Баринов очень активен на тренировках, у него даже случилась перепалка с Соболевым. Не просили Дмитрия быть поспокойнее?

— Нет. Естественно, нет! На каждой тренировке такое случается. Это нормальная и рабочая история.

— В каком состоянии Сергей Пиняев? Сможет ли он сыграть за сборную России?

— Восстановление Пиняева проходит нормально. Посмотрим, в какую группу он попадет — [которая полетит] в Египет или в Катар. Думаю, что одну игру Пиняев проведет. В зависимости от состояния.

— На какой позиции вы видите Руслана Литвинова?

— Мне бы хотелось его использовать в опорной зоне. Но у нас не так много центральных защитников, поэтому он будет играть в центре защиты.

Александр Головин на&nbsp;тренировке сборной России. «Посоветовал бы боссам «Монако» Чалова». Головин — о возвращении в сборную и россиянах в Европе

— В каком состоянии Головин? Адаптировался ли он к стилю сборной России после лиги 1? Все-таки во Франции футбол другой...

— С чего вы взяли? Качество другое?

— Вам лучше знать.

— Когда опускаешься с лучшего уровня — всегда быстро адаптируешься. Адаптироваться сложно, когда нужно меняться в хорошую сторону, например, повышать интенсивность. Впечатления от него — да и не только от него, а от всех — самые приятные. Привыкать ему ни к чему не надо.

— У вас достаточно богатая тренерская карьера. Головин — лучший игрок, с которым вы работали?

— Навскидку не скажу... Наверное, нет. Опять же — есть разные позиции...

— Тогда кто лучший центральный полузащитник?

— Алекс, который в «Спартаке» был, — как пример. Но Головин в «Монако» все равно больше действует на фланге. У них абсолютно разные позиции. Зачем сравнивать?

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кому-то плевать на деньги, а кто-то жаден до них

— Вам не кажется, что в чемпионате России раньше было больше защитников-легионеров? Поэтому сейчас появление молодого и стабильного защитника с российским паспортом — редкость.

— Их всегда было много. На позиции центрального защитника важна стабильность, а в случае с молодыми игроками это — утопия. Они все равно должны свои ошибки совершить. Если ошибается молодой нападающий — ничего, а если молодой центральный защитник, то это проблема. Посмотрите на пример «Ростова».

Не каждый будет доверять молодым, особенно центральным защитникам. Учитывая, что есть еще возможность привести пусть и не молодого, но иностранца.

— На этом сборе вы работаете с молодыми игроками — видите у них патриотизм и желание выступать за сборную России?

— Вы думаете, что в нашем поколении все были за Родину, за Сталина? Везде — кто-то в большей степени патриот, кто-то — в меньшей. Это нормально.

Валерий Карпин. «Российские игроки не востребованы в Европе — у нас там 4 человека!» Карпин — о Захаряне, Севикяне и мотивации

— Пару дней назад вы сказали, что наши футболисты не востребованы в Европе. Не считаете, что главная проблема этой невостребованности — деньги, которые есть в российском футболе?

— Конечно. Это не только вопрос уровня мастерства. Если бы мне в свое время платили в России в два раза больше, чем в Испании, я, наверное, вряд ли бы уехал.

— То есть в принципе вы не осуждаете тех, кто не уезжает сейчас, потому что в России им платят больше, чем в Европе?

— Я в принципе никого не осуждаю. Каждый делает то, что он считает нужным. Если кто-то хочет попробовать себя в другом чемпионате — поедет. Кому-то плевать на деньги, а кто-то до них жаден.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
7
41
Читайте также
Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале US Open-2023 8 сентября
Культура без отмены. Как теннис стал оазисом для нашего спорта
Посла Армении вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
«Посоветовал бы боссам «Монако» Чалова». Головин — о возвращении в сборную и россиянах в Европе
Карпин: «С молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны совершить свои ошибки»
Карпин ответил, на какой позиции планирует использовать Литвинова в сборной
Головин: «Желание играть за сборную и побеждать никуда не делось»
Головин рассказал, почему не удалось встретиться с Кузяевым во Франции
Карпин: «В матче с Катаром на стадионе должны работать кондиционеры. Надеюсь, не обманут»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Посоветовал бы боссам «Монако» Чалова». Головин — о возвращении в сборную и россиянах в Европе