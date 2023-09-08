8 сентября, 22:30
— Валерий Георгиевич, как проходит сбор? — первый вопрос Карпину.
— Настроение хорошее. Можно сказать, что провели первую полноценную тренировку за два года моей работы в сборной. По-моему, ни разу не было такой тренировки, как сегодня.
— Как оцените игру сборной России против Египта?
— Оценки по вчерашней игре я бы давать не стал. Кто-то из футболистов быстрее впитывает информацию, кто-то — медленнее. Плюс условия, в которых мы оказались: на кого-то повлияла жара, а кто-то ее не чувствует. Конечно, есть игроки, которые показали достойный уровень. Были и те, кто удивил в хорошем смысле. Фамилии не назову — поощрять никого не хочу.
— Чувствовалась ли поддержка наших болельщиков в Египте?
— В Египте ощущалась поддержка, фанатов было слышно. Будет здорово, если еще в Катаре ее услышим.
— В Катаре сыграем в +42. Будут ли работать кондиционеры на стадионе?
— Мы уточняли — должны работать. Надеюсь, не обманут.
— Главная цель сборной России — победить?
— Надо ли побеждать? Да. Любой футболист и спортсмен хочет побеждать. Но и другие цели есть — показать болельщикам, нам самим, что сборная существует.
— Планируете ли связываться с Виктором Онопко во время второго матча России в Египте?
— Во время матча — вряд ли. Не буду лезть, вмешиваться. В перерыве, возможно, свяжусь. Как? По телефону. А как иначе? Через спутник, что ли?
— Почему вызван Дмитрий Скопинцев? Раньше он не попадал в состав.
— Давно не тренировал Скопинцева. Как раз есть время посмотреть, в чем он прибавил и не прибавил.
— Баринов очень активен на тренировках, у него даже случилась перепалка с Соболевым. Не просили Дмитрия быть поспокойнее?
— Нет. Естественно, нет! На каждой тренировке такое случается. Это нормальная и рабочая история.
— В каком состоянии Сергей Пиняев? Сможет ли он сыграть за сборную России?
— Восстановление Пиняева проходит нормально. Посмотрим, в какую группу он попадет — [которая полетит] в Египет или в Катар. Думаю, что одну игру Пиняев проведет. В зависимости от состояния.
— На какой позиции вы видите Руслана Литвинова?
— Мне бы хотелось его использовать в опорной зоне. Но у нас не так много центральных защитников, поэтому он будет играть в центре защиты.
— В каком состоянии Головин? Адаптировался ли он к стилю сборной России после лиги 1? Все-таки во Франции футбол другой...
— С чего вы взяли? Качество другое?
— Вам лучше знать.
— Когда опускаешься с лучшего уровня — всегда быстро адаптируешься. Адаптироваться сложно, когда нужно меняться в хорошую сторону, например, повышать интенсивность. Впечатления от него — да и не только от него, а от всех — самые приятные. Привыкать ему ни к чему не надо.
— У вас достаточно богатая тренерская карьера. Головин — лучший игрок, с которым вы работали?
— Навскидку не скажу... Наверное, нет. Опять же — есть разные позиции...
— Тогда кто лучший центральный полузащитник?
— Алекс, который в «Спартаке» был, — как пример. Но Головин в «Монако» все равно больше действует на фланге. У них абсолютно разные позиции. Зачем сравнивать?
— Вам не кажется, что в чемпионате России раньше было больше защитников-легионеров? Поэтому сейчас появление молодого и стабильного защитника с российским паспортом — редкость.
— Их всегда было много. На позиции центрального защитника важна стабильность, а в случае с молодыми игроками это — утопия. Они все равно должны свои ошибки совершить. Если ошибается молодой нападающий — ничего, а если молодой центральный защитник, то это проблема. Посмотрите на пример «Ростова».
Не каждый будет доверять молодым, особенно центральным защитникам. Учитывая, что есть еще возможность привести пусть и не молодого, но иностранца.
— На этом сборе вы работаете с молодыми игроками — видите у них патриотизм и желание выступать за сборную России?
— Вы думаете, что в нашем поколении все были за Родину, за Сталина? Везде — кто-то в большей степени патриот, кто-то — в меньшей. Это нормально.
— Пару дней назад вы сказали, что наши футболисты не востребованы в Европе. Не считаете, что главная проблема этой невостребованности — деньги, которые есть в российском футболе?
— Конечно. Это не только вопрос уровня мастерства. Если бы мне в свое время платили в России в два раза больше, чем в Испании, я, наверное, вряд ли бы уехал.
— То есть в принципе вы не осуждаете тех, кто не уезжает сейчас, потому что в России им платят больше, чем в Европе?
— Я в принципе никого не осуждаю. Каждый делает то, что он считает нужным. Если кто-то хочет попробовать себя в другом чемпионате — поедет. Кому-то плевать на деньги, а кто-то до них жаден.