Главный тренер сборной России — о подготовке к матчам с Камеруном и Кенией.

Не пугает количество игрового времени Джикии. Меня вообще трудно напугать

— Можете сравнить состав сборной Камеруна с Ираном и Ираком?

— По качеству игроков Камерун сильнее. Это придает интерес. Но турнирные очки нам за этот матч не дадут.

— Что для вас значит ближайшая игра, учитывая, что она пройдет в Москве?

— Это придает дополнительную мотивацию. Однозначно. Мы давно не играли в Москве. Чуть ли не два года. Надеюсь, стадион будет заполнен.

— Что думаете о сборной Кении? Насколько она для нас сильный соперник?

— Для нас все сильные. Это раз. Во-вторых, в Кении много хороших футболистов — да, они не играют в топ-5 лиг Европы, но очень приличные. Команды из Африки уже больше похожи на европейские. Для нас это хороший спарринг.

— Вы в свое время сами играли против Камеруна. С тех пор их уровень сильно изменился?

— Естественно. Огромная разница — 30 лет прошло!

— Будет ли кто-то еще довызван в сборную России?

— Не планируем больше никого вызывать, если не случится ничего сверхъестественного. Вы все говорите, что много игроков, но уже в первый день у нас минус два футболиста. Пока работаем с теми, кто есть.

— Почему отсутствуют Литвинов и Хлусевич?

— Литвинова попросили не вызывать в сборную из-за болячек. Окей. У Хлусевича травма, он вообще не играл [в последнем матче за «Спартак»].

— Ваш пост в Telegram-канале про судейство в игре «Ростова» с «Краснодаром» вызвал резонанс. Была ли обратная связь?

— Только от подписчиков. Давайте пока говорить про сборную России.

— Если бы не болезнь Захаряна, он был бы вызван на этот сбор?

— Мы были на связи до его болезни. На сентябрьский сбор его не вызвали, чтобы дать время на адаптацию в «Реал Сосьедад». Но так получилось, что он болел, не играл, не тренировался.

— Что можете сказать о Далере Кузяеве — заметно, что человек играет в другой лиге?

— Заметно по лицу? Прошла только одна тренировка. Посмотрим после матча. То, что он подсушился, — видно.

— Вас не пугает количество игрового времени Георгия Джикии?

— Нет. Меня вообще трудно напугать. Если взять все наши клубы, то центральных защитников [уровня] сборной, которые играют постоянно, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это «Ростов», «Крылья»... Мне это не нравится. Тенденция не очень хорошая.

Мне каждый день что-то надоедает...

— После матча с Катаром вы допустили, что через пару месяцев вам может все надоесть. Все начали обсуждать, что вы выгорели из-за такого количества работы.

— Мне каждый день что-то надоедает. Вам тоже может надоесть, и вы уйдете с работы. Нет гарантий ни у кого. Человек может никогда не уйти, а может — завтра. Никто этого не знает.

— Вы не рассчитываете на то, что мы сможем сыграть в 2026 году на чемпионате мира?

— А если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят. А вы не надеетесь?

— Что думаете об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров?

— Не ожидал, что нас допустят. Не ожидал, что отменят. То, что отменили, стало еще большей неожиданностью.