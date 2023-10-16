Интервью главного тренера сборной России.

— Начали хорошо, особенно в первые минуты все получалось: и прессинг, и в атаке, и гол забили, — сказал Валерий Карпин после финального свистка матча Россия — Кения (2:2). - Необязательный первый мяч пропустили. Может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но только в конце включили те скорости, которые надо. Счет по игре.

— Не показалось, что сборная Кении была более активной?

— Нет, абсолютно.

— Кения сильнее прошлого соперника?

— Абсолютно нет. Камерун, на мой взгляд, был на голову выше. Раздражают такие [пропущенные] голы.

— Почему так происходит?

— Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника.

— Вы не заметили сегодня проблем с мотивацией?

— Проблем много, но все я вам не буду говорить. Увидел много проблем. Впрочем, это все увидели.

— Речь про игровые проблемы?

— Естественно.

— Главный итог матча?

— После сегодняшней игры информация, которая у нас была, только подтвердилась. Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы.

— Ведется ли поиск соперника на ноябрьские сборы?

— Федерация сказала, что какие-то переговоры с какими-то федерациями ведутся. Вот вся информация, которая у меня есть.

— Что можете сказать по поводу газона?

— На стадионе «Динамо» поле было лучше.