Сегодня, 22:45
— Начали хорошо, особенно в первые минуты все получалось: и прессинг, и в атаке, и гол забили, — сказал Валерий Карпин после финального свистка матча Россия — Кения (2:2). - Необязательный первый мяч пропустили. Может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но только в конце включили те скорости, которые надо. Счет по игре.
— Не показалось, что сборная Кении была более активной?
— Нет, абсолютно.
— Кения сильнее прошлого соперника?
— Абсолютно нет. Камерун, на мой взгляд, был на голову выше. Раздражают такие [пропущенные] голы.
— Почему так происходит?
— Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника.
— Вы не заметили сегодня проблем с мотивацией?
— Проблем много, но все я вам не буду говорить. Увидел много проблем. Впрочем, это все увидели.
— Речь про игровые проблемы?
— Естественно.
— Главный итог матча?
— После сегодняшней игры информация, которая у нас была, только подтвердилась. Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы.
— Ведется ли поиск соперника на ноябрьские сборы?
— Федерация сказала, что какие-то переговоры с какими-то федерациями ведутся. Вот вся информация, которая у меня есть.
— Что можете сказать по поводу газона?
— На стадионе «Динамо» поле было лучше.