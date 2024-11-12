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Сегодня, 18:45

«Желание Дзюбы? Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорды ставить». Карпин — перед матчем с Брунеем

Валерий Карпин рассказал о подготовке сборной России к матчу с Брунеем
Артем Белинин
Корреспондент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Михаил Шапаев / РФС
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Главный тренер сборной России — о первом сопернике нашей команды.

Сборная России начала подготовку к ноябрьским товарищеским матчем — с Брунеем в Краснодаре и Сирией в Волгограде. Сегодня команда Валерия Карпина провела открытую тренировку, после которой главный тренер ответил на вопросы СМИ.

— Все ли в команде в порядке? Как Алексей Миранчук?

— Все хорошо, но, конечно, есть ограничения. Миранчук добрался только в шесть утра, мы ему дали день на восстановление.

— Что бы вы выбрали: сыграть с Брунеем или с «Краснодаром»?

— С Брунеем. Потому что это сборная.

— Сила соперника не важна?

— Важна, но имеем то, что имеем. Можем сыграть с Сербией и Камеруном, можем — с Брунеем.

— У Миранчука скоро матч плей-офф МЛС. Не было ли разговоров или просьб на тему его участия в матчах?

— Нет, просьб не было. Думаю, это не проблема. Сыграет 19-го за сборную, а 24-го — в МЛС. Будет непросто добираться, но ничего — мы в Ростове тоже много перемещаемся.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Много желающих забить Брунею: тот же Дзюба...

— И?

— Как вы к этому относитесь?

— Никак. Желающих забить много. Те, кто приехал в сборную, тоже хотят забить.

— Интервью Дзюбы смотрели?

— Нет, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то рекорды какие-то ставил.

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— Можно сказать, что, пока вы главный тренер, Артема в сборной не будет?

— Почему?

— Судя по вашей риторике.

— Наша риторика не менялась с момента отстранения. Сразу сказали, что футболистов плюс-минус за 30 лет... О'кей, 31 — еще есть варианты [для вызова]. Но когда 35... Мы же сами понимаем, что прям завтра нас, наверное, не вернут в международные турниры. Поэтому смысла просматривать тех, кто уже давно был в сборной и за нее играл, наверное, нет. На данный момент, пока это возможно, лучше давать шанс молодым — проявить себя, адаптироваться и понять, что это вообще такое.

— Как смотрите на идею организовать прощальный матч для возрастных игроков?

— Если РФС решит, что такой матч нужен, ради бога.

Сборная России тренируется на базе «Краснодара» в Четуке.
Фото Михаил Шапаев / РФС

— Сборная России тренируется на базе «Краснодара» — как вам?

— Огонь! Спасибо большое Сергею Николаевичу [Галицкому], любые наши просьбы удовлетворяют.

— Общались с Галицким?

— Еще нет, завтра пообщаемся. О чем? Обо всем. О футболе. О чем еще с Сергеем Николаевичем можно общаться?

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— Что с Бариновым?

— Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьезного, но ему нужно быть в семье.

— Рекорд сборной России — победа со счетом 9:0. Есть ли цель его побить?

— Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 — значит, 10:0.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
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Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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