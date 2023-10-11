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Сегодня, 20:20

«Головин не сможет принять участие в обоих матчах». Слова Карпина перед Камеруном

Карпин заявил, что Головин не сможет принять участие в ближайших матчах сборной России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России провел пресс-конференцию перед встречей со сборной Камеруна.

— Мы не видели Головина на тренировке. Что с ним? — вопрос Валерию Карпину.

— Головин прошел медобследование. К сожалению, он не сможет принять участие в этих матчах сборной из-за травмы. Все остальные здоровы.

— На какой позиции вы видите Мухина?

— Я вижу, что он может играть и «шестерку», и «восьмерку». Но больше все же восьмым номером. Хотя у него достаточно разнообразных качеств, мы видели это в ЦСКА. Если что, будем использовать его на любой позиции, кроме вратарской. Но у него стали более ярко проявляться навыки игры в атаке.

— А что скажете об оптимальной позиции Чалова?

— Да, он играет инсайда при обороне, но мы видим в нем нападающего. При этом нам интересно, что он может играть по всей линии атаки. Он провел прошлый год везде в нападении и выдал один из самых результативных сезонов.

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— Не слишком ли провокационное промо к матчу сборной России с дельфинами и львами?

— Первый раз слышу, не понял, про что вы говорите. Трудно что-то сказать. Как вы понимаете, со мной никто это не обсуждал.

— Можете рассказать про дебютантов Горшкова и Харина?

— Рано давать им характеристику. Вчерашняя тренировка была без большой нагрузки. Дай бог, чтобы они получили минуты в этих двух матчах. Тогда можно будет делать какие-то выводы. Есть время на адаптацию, понимание требований. Глобальных выводов не будет и после сборов.

— Камерун — первая африканская сборная, с которой мы играем. Можете оценить уровень футболистов?

— Есть разница в уровне игроков. Многие футболисты выступают в хороших чемпионатах в Европе. В целом класс повыше, чем у азиатских сборных. Могу поставить в один ряд с Ираном. Но это одна из сильнейших сборных, с которыми мы играли. Готовились к ним так же, как к остальным соперникам.

Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— В какой форме сейчас Георгий Джикия?

— Что касается его игрового тонуса, это можно понять только в игре. Тренировочный процесс — другое. Нужно два-три матча, чтобы вернуть игровой тонус. Хотите, чтобы я сделал выводы по двум тренировкам? Пока 90 минут он не сыграет, никто не узнает его физическую форму.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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