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Сборная России

20 ноября, 23:00

«Почему я не пою гимн России? Зато я «Валера, Валера» пою!» Карпин — после разгрома Кубы

Карпин подвел итоги матча Россия — Куба
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-конференция главного тренера сборной России.
Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
8:0
Куба

— В одном из послематчевых интервью вы сказали, что недовольны. Чем можно быть недовольным, когда команда побеждает 8:0?

— Меня спросили, всем ли я доволен. Я ответил, что не всем. Концовка первого тайма не понравилась — последние минут 7-8. Хоть в этот период мы и забили третий гол.

— Казалось, вам не понравилось, что стадион пел песню в вашу честь. Какая ваша любимая композиция у Афродиты?

— Я больше никакой не знаю, кроме «Валера, Валера».

— Вы посчитали неуместным исполнение этой песни после завершения матча?

— Считаю лишним кого-то выделять. Есть Валеры, Пети, Васи... Не считаю правильным акцентировать на этом внимание. Лучше сосредоточить его на всей сборной, а не на каком-то одном человеке. И не так важно, на ком именно.

Футболисты сборной России радуются победе над Кубой. 8:0 — Россия показала всю мощь и раскрошила Кубу. Но переоценивать результат не стоит

— Раз за разом при исполнении гимна Российской Федерации вы его не поете. Почему?

— Не знаю, ни почему.

— Но вы же знаете слова.

— Все знают. Кто-то поет, кто-то не поет.

— Гимн — один из символов государства. Вы все-таки подаете пример.

— Зато я пою «Валера, Валера».

— Как оцените игру дебютантов сборной — Черникова и Кривцова?

— Нормально, обыкновенно. Какие-то вещи для них новые, они провели с нами первые тренировки, но футболистов надо оценивать, когда счет 0:0. Плюс уровень соперника тоже оказывает большое влияние. Одно дело играть против Камеруна, другое — против Кубы. Хотя Кубу тоже надо еще обыграть, как мы увидели на примере Кении.

— Что сказали Сергею Пиняеву после нереализованного пенальти? Могли повторить рекорд сборной России.

— Пиняеву ничего не сказал. Не забил и не забил, ладно. Ничего страшного.

— Ранее вас спрашивали про возможный матч против команды медиалиги. Вы сказали, что в этой игре не было бы спортивной составляющей. Сегодня счет 8:0. Не кажется ли вам, что в матче против условной сборной медиалиги было бы не меньше спортивной составляющей, чем с Кубой?

— Я свое мнение не изменил. Да, 8:0. Но я уже говорил про пример с Кенией — с ней сыграли 2:2. Тут не только от соперника зависит, но и от нас. Сегодня сыграли так, как нужно было. Поэтому и счет 8:0. Возможно, они пониже уровнем. Но можно было и сборную Кубы не обыграть... Да и команду медиалиги можно не обыграть.

 — Как оцените состояние волгоградского газона, антураж матча и приезд сборной в Волгоград?

— Встретили нас великолепно, антураж матча сумасшедший, запредельный. Слова благодарности всем, кто организовывал и кто пришел на стадион. Наверное, болельщики тоже внесли какую-то лепту в счет. Приятнее играть при такой поддержке.

По поводу поля были опасения, когда нам присылали видео газона, плюс шел дождь постоянно, но поле выдержало два тайма. Никаких нареканий быть не может.

Валерий Карпин и&nbsp;Федор Чалов. Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. Онлайн-трансляция игры сборной

— Из всех матчей в 2023 году какой можете выделить по самоотдаче?

— Все очень просто — Камерун.

— А если топ-3?

— Камерун. Иран. И либо Ирак, либо Куба.

Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
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