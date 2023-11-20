Пресс-конференция главного тренера сборной России.

— В одном из послематчевых интервью вы сказали, что недовольны. Чем можно быть недовольным, когда команда побеждает 8:0?

— Меня спросили, всем ли я доволен. Я ответил, что не всем. Концовка первого тайма не понравилась — последние минут 7-8. Хоть в этот период мы и забили третий гол.

— Казалось, вам не понравилось, что стадион пел песню в вашу честь. Какая ваша любимая композиция у Афродиты?

— Я больше никакой не знаю, кроме «Валера, Валера».

— Вы посчитали неуместным исполнение этой песни после завершения матча?

— Считаю лишним кого-то выделять. Есть Валеры, Пети, Васи... Не считаю правильным акцентировать на этом внимание. Лучше сосредоточить его на всей сборной, а не на каком-то одном человеке. И не так важно, на ком именно.

— Раз за разом при исполнении гимна Российской Федерации вы его не поете. Почему?

— Не знаю, ни почему.

— Но вы же знаете слова.

— Все знают. Кто-то поет, кто-то не поет.

— Гимн — один из символов государства. Вы все-таки подаете пример.

— Зато я пою «Валера, Валера».

— Как оцените игру дебютантов сборной — Черникова и Кривцова?

— Нормально, обыкновенно. Какие-то вещи для них новые, они провели с нами первые тренировки, но футболистов надо оценивать, когда счет 0:0. Плюс уровень соперника тоже оказывает большое влияние. Одно дело играть против Камеруна, другое — против Кубы. Хотя Кубу тоже надо еще обыграть, как мы увидели на примере Кении.

— Что сказали Сергею Пиняеву после нереализованного пенальти? Могли повторить рекорд сборной России.

— Пиняеву ничего не сказал. Не забил и не забил, ладно. Ничего страшного.

— Ранее вас спрашивали про возможный матч против команды медиалиги. Вы сказали, что в этой игре не было бы спортивной составляющей. Сегодня счет 8:0. Не кажется ли вам, что в матче против условной сборной медиалиги было бы не меньше спортивной составляющей, чем с Кубой?

— Я свое мнение не изменил. Да, 8:0. Но я уже говорил про пример с Кенией — с ней сыграли 2:2. Тут не только от соперника зависит, но и от нас. Сегодня сыграли так, как нужно было. Поэтому и счет 8:0. Возможно, они пониже уровнем. Но можно было и сборную Кубы не обыграть... Да и команду медиалиги можно не обыграть.

— Как оцените состояние волгоградского газона, антураж матча и приезд сборной в Волгоград?

— Встретили нас великолепно, антураж матча сумасшедший, запредельный. Слова благодарности всем, кто организовывал и кто пришел на стадион. Наверное, болельщики тоже внесли какую-то лепту в счет. Приятнее играть при такой поддержке.

По поводу поля были опасения, когда нам присылали видео газона, плюс шел дождь постоянно, но поле выдержало два тайма. Никаких нареканий быть не может.

— Из всех матчей в 2023 году какой можете выделить по самоотдаче?

— Все очень просто — Камерун.

— А если топ-3?

— Камерун. Иран. И либо Ирак, либо Куба.