Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта

РФС объявил о продлении соглашения с главным тренером сборной России.

Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой России. Специалист будет возглавлять сборную до 1 августа 2024 года. Вместе с ним свои соглашения продлил весь тренерский штаб.

Сообщается, что РФС согласовал тренеру и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в национальной команде и «Ростове».

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Карпин и сборная

23 июля 2021 года Карпин стал главным тренером национальной команды. Официально об этом объявили перед началом матча-открытия чемпионата России-2021/22 «Ростов» — «Динамо».

52-летний специалист возглавил сборную на условиях совмещения работы с клубом, контракт с РФС был подписан 26 июля и рассчитан до 31 декабря 2021 года.

2 августа «Ростов» и Карпин объявили о прекращении сотрудничества — это случилось после двух туров, в которых команда уступила «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4).

«Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — так Карпин объяснил решение сосредоточиться на работе в сборной. Но при этом с семьей остался жить в Ростове-на-Дону.

1 сентября Карпин дебютировал в роли главного тренера национальной команды: Россия сыграла вничью с Хорватией в «Лужниках» (0:0). Команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022 и упустила ничью с хорватами в гостях 14 ноября (0:1).

В осеннем цикле-2021 в 7 матчах с Хорватией (дважды), Кипром (дважды), Мальтой, Словакией и Словенией у россиян — 5 побед, 1 ничья и 1 поражение при разнице мячей 13:2. После попадания в стыковые матчи ЧМ-2022 контракт тренерского штаба был автоматически продлен до их завершения.

10 марта Карпин вернулся в «Ростов» на условиях совмещения работы. Соглашение с РФС было пролонгировано до конца 2022 года. Вместе с главным тренером в Ростов-на-Дону отправился до этого освобожденный от клубных дел Виктор Онопко.

30 июня Карпин заключил новый контракт с «Ростовом» до мая 2026 года. После назначения Николая Писарева в «Химки» (на три недели в августе) в штаб сборной вошел Юрий Никифоров.

Валерий Карпин в сборной России. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Матчи и соперники

Сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от международных турниров (РФС попытался оспорить эти решения в Спортивном арбитражном суде). Национальная команда пропустила стыковые матчи чемпионата мира-2022 (прошли в марте), новый сезон Лиги наций (игры основного раунда состоялись летом и осенью) и не включена в число участников отборочного турнира Евро-2024 (жеребьевка прошла в октябре, матчи запланированы на весну-осень 2023 года).

После поражения в решающем матче от Хорватии (0:1) национальная команда провела короткий сбор в марте и сыграла только 24 сентября — с Киргизией в Бишкеке (2:1).

Планировалось, что в ноябре Россия встретится на выезде с Ираном (одним из вариантов места проведения матча назывался Катар, игру отложили на будущее) и примет Боснию и Герцеговину (против выступили звезды этой сборной и ряд чиновников — игра отменена).

17 ноября Россия встретится с Таджикистаном в Душанбе, а 20-го — с Узбекистаном в Ташкенте. Сбор стартует 14 ноября, ранее был назван расширенный состав команды, в который этой осенью вошла большая группа новичков.

Валерий Карпин в «Ростове». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Реакция

Александр Дюков, президент РФС:

— Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде.

К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки.

Валерий Карпин, главный тренер сборной России:

— Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям.