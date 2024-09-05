Россия разгромила Вьетнам. Помог жуткий автогол с участием местного вратаря с русскими корнями

Ужасный газон помог команде Валерия Карпина.

Сборная России в гостевом товарищеском матче разгромила Вьетнам (3:0). Несмотря на духоту и лысеющий газон вьетнамского стадиона, команда Валерия Карпина не оставила шансов сопернику. В 2024 году она оформила уже третью крупную победу подряд.

Что говорили перед матчем

Карпин собрал много новых имен, некоторые из них дебютировали против Вьетнама: лучший игрок матча Тамерлан Мусаев (у него 1+1), а также вышедшие на замену Валентин Пальцев, Евгений Латышонок и Дмитрий Воробьев. Уже опытный солдат национальной команды Дмитрий Баринов делился, что вообще не знает новобранца из махачкалинского «Динамо». «Вызвали Пальцева? Честно, я не знаю, кто это», — признавался полузащитник.

Также опасения вызывали жара и качество газона на стадионе «Ми Динь». Правда, главный тренер сборной не видел больших проблем в залысинах и кочках поляны. «Покрытие неидеальное. Но, честно говоря, играли мы и на полях похуже. Например, в Киргизии», — отметил Карпин.

Как Россия забила первый мяч

Сборная России резво начала и быстро реализовала преимущество — на 24-й минуте Далер Кузяев открыл счет, забив свой третий мяч за сборную. Ассистом в первой же игре в национальной команде отметился форвард ЦСКА Мусаев.

Обидный автогол Вьетнама

Россияне могли увеличить превосходство еще до перерыва, но упустили как минимум два жирных момента. Сначала защитник Вьетнама дважды вынес мяч с линии ворот после выстрелов с близкого расстояния, а под конец тайма Сергей Пиняев головой обидно не попал в угол. Кстати, в голевом эпизоде 170-сантиметровый нападающий «Локомотива» тоже опасно бил головой.

Второй мяч в ворота хозяев залетел на 62-й минуте. Защитник Ван Тхань Ву подставил вратаря Данг Ван Лама передачей в створ, с которой родившийся в Москве голкипер не справился — мяч прямо перед ним подскочил и залетел в ворота.

Мусаев отличился в дебютной игре

На 77-й минуте Россия разрисовала комбинацию на правом фланге, которую завершил Мусаев. В первой же игре за сборную он оформил 1+1. Дебютным голевым пасом в этом эпизоде отметился вышедший на замену Данил Пруцев.

Больше голов не было, однако вьетнамцы пару раз выскакивали в перспективные контратаки, но так и не забили. Лунев и сменивший его в перерыве Латышонок отыграли на ноль в своих таймах.

Сборная России победила в третьем товарищеском матче в году и каждый раз сделала это разгромно — до Вьетнама она разнесла Сербию и Белоруссию с идентичным счетом 4:0.

С кем Россия сыграет следующий матч

Уже 7 сентября команда Карпина встретится с Таиландом — игра тоже пройдет во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Начало намечено на 16.00 по московскому времени. Правда, матч может не состояться — на город надвигается стихийное бедствие. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Але, рэф!».

«Кстати, мои ханойские друзья говорят, что у них огромные сомнения в том, что матч Россия — Таиланд состоится. Надвигается цунами. И в субботу обещают ад с погодой. Дожди в Ханое — очень непредсказуемая история», — предупредил автор канала Анатолий Синяев.