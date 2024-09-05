Пресс-конференция Валерия Карпина в Ханое.

Сборная России одержала четвертую сухую победу подряд: 5 сентября она в гостевой товарищеской встрече разгромила Вьетнам (3:0). Голы на счету Далера Кузяева и Тамерлана Мусаева, еще один мяч в свои ворота забил защитник вьетнамцев Ву Ван Танх.

После матча главный тренер национальной команды России Валерий Карпин поделился мыслями об игре.

О матче

— Неплохая игра. Глобально никто травму не получил, от жары никто не умер — и слава богу.

О сопернике

— Уровень вьетнамской команды надо сравнивать с чем-то. Если мерить по Европе, не самый сильный уровень. Но в целом соперники нам доставили сегодня проблемы, команда неплохая. Футболисты оснащены технически.

О качестве игры и поля

— Смотря что понимать под качеством игры. В этих условиях — очень доволен. На этом поле, в такую жару и при такой влажности. Если бы мы так играли в России, в других условиях — конечно, не был бы доволен. Забили три, могли забить еще. 3:0 победили — что еще надо.

Об автоголе вьетнамцев

— Не считаю второй гол ключевым моментом матча. Наверное, главное — первый гол. Это не ошибка вратаря, а ошибка вратаря и защитника, который катит вратарю в створ ворот. Тем более на этом поле.

О замене Морозова в первом тайме

— Просьба игрока. Почувствовал напряжение в мышце, попросил замену.

Евгений Латышонок. Фото Михаил Шапаев, РФС

Латышонок: «Счастлив, что удалось дебютировать»

Ощущениями от матча поделился и дебютант сборной — вратарь Евгений Латышонок. Голкипер «Зенита» появился на поле после перерыва и сохранил ворота нетронутыми.

— Я счастлив, что удалось дебютировать , — отметил вратарь. — Рад, что сборная победила. Только положительные эмоции.

— Поле — огород?

— Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное. Бывало и не такое.

— Требования Карпина понятны?

— Да, понятно. Все объяснили.

— Ты доволен дебютом?

— Хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что так все сложилось.

— Как восстанавливаться от такой жары?

— Сейчас водичку попьем, и все.

Валентин Пальцев: «О вызове в сборную первой сообщил невесте. Она чуть обиделась»

Также в матче против Вьетнама дебютировал защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев — он появился на поле по ходу первого тайма вместо Евгения Морозова.

— Приехал после игры с Самарой. Рано утром мне позвонил начальник команды — дал номер и сказал: «Поедешь в сборную». Я не поверил.

— Когда вызвали в сборную, кому сообщил первому?

— Невесте. Сказал, что отпуск отменяется, в Москву не поеду. Она чуть-чуть обиделась (смеется). Потом позвонил маме, агенту. Они мне тоже не поверили.

— Ты до сих пор в шоке?

— Наверное, уже нет. Хочется показать себя с лучшей стороны. Дать понять, что я приехал сюда не просто так, — рассказал Пальцев.