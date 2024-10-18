«УЕФА и ФИФА ждут возвращения России. Почему они должны сказать нет?» Интервью экс-генсека ФИФА

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Жером Вальке много лет работал в ФИФА и добрался по карьерной лестнице до должности генерального секретаря. Вместе с Йозефом Блаттером участвовал в организации чемпионата мира в России-2018, однако в 2016 году был уволен с должности из-за ряда коррупционных скандалов и был отстранен от футбольной деятельности до октября 2025 года.
В 2021 Вальке получил новую дисквалификацию за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Срок наказания (6 лет 8 месяцев) вступит в силу по окончании предыдущей дисквалификации. Сейчас Вальке участвует в организации чемпионата мира среди медийных команд, который пройдет в 2025 году в ОАЭ.
В интервью «СЭ» бывший генеральный секретарь ФИФА ответил на вопросы — о своей текущей деятельности, бане российских команд и чемпионате мира-2018.
— Каково вам вернуться в Россию? Что чувствуете и чем здесь занимаетесь?
— Я здесь, чтобы поддержать форум (чемпионат мира среди медиакоманд. — Прим. «СЭ»). Много интересных встреч проходит. Также мы вместе с IFA (Международная ассоциация дружбы) презентуем проект и работаем над налаживанием отношений со странами со всего мира.
— Как вы смотрите на ситуацию с баном российских команд?
— Это не зависит от нас, это на другом уровне. Уверен, что однажды ситуация закончится. Спорт будет первым инструментом, чтобы объединить людей. И футбол будет одним из них. РФС делает все верно. Сборная продолжает проводить товарищеские игры. Как только ситуация закончится, российский футбол будет готов к возвращению.
— Изменился ли уровень чемпионата России после отстранения?
— В России продолжают играть на высоком уровне. Уверен, что все футбольные клубы, все игроки, сборная России имеют одну мечту — снова стать частью международных соревнований.
— Думаете, в международных организациях ждут возвращения России?
— Уверен, УЕФА и ФИФА ждут. Почему они должны сказать нет? Все ждут возвращения. ЮАР был забанен ФИФА, но потом вернулся. Уверен, европейская ассоциация думает о спорте и футболе.
— Может ли переход Миралема Пьянича в ЦСКА стать мостом для возвращения российских команд?
— Трансфер Пьянича — это хорошо. Это показывает, что российский футбол существует, остается прекрасным футболом, каким и был.
— Вы работали над чемпионатом мира 2018 года в России. Это лучший мундиаль из тех, что вы видели?
— Тяжелый вопрос... В каждом есть что-то особенное. В ЮАР провели уникальный чемпионат, а в Германии было отличное время, чтобы завести друзей. Франция подарила миру Зидана. Бразилию я просто люблю. Россия умеет организовывать исключительно хорошие турниры. В Катаре, например, все было в одном городе — в один день можно было посетить несколько матчей. Чемпионат мира в России получил огромный успех. Сравнивать турниры нельзя. Но я никогда не понимал, зачем в конце чемпионата мира президент ФИФА говорит, что прошедший турнир был лучшим. Ведь ты же знаешь, что скажешь то же самое через четыре года.
— Может ли Россия однажды снова принять чемпионат мира?
— Конечно! Почему нет?