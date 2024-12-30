Экс-защитник «Лилля» Рами: «Роналду говорит хрень. В лиге 1 его съедят»

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Бывший защитник «Лилля» Адиль Рами отреагировал на слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее лиги 1.
«Роналду говорит хрень. Хотите я покажу фотографии защитников в Саудовской Аравии? То, что у него сумасшедшая карьера, не значит, что каждый раз его слова правдивы.
Поставьте Роналду против [защитников] лиги 1 — его съедят. Я фанат Криштиану, но он совершил ошибку», — цитирует Рами RMC Sport.
Ранее Роналду заявил, что в чемпионате Франции есть только «ПСЖ».
Португалец играет за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 19 матчей за саудовский клуб во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три3 результативные передачи.