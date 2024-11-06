Агент Барбоза о возможном уходе Неймара из «Аль-Хиляля»: «Это не афишировали, но у него был конфликт с тренером»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Аль-Хиляль» рассматривает возможность расторжения контракта с нападающим Неймаром.

«Конечно же, его пребывание в Саудовской Аравии получилось неудачным. Травмы сильно помешали. Он не адаптировался там. Это все вылилось в конфликт. Это не афишировали, но у него был конфликт с тренером. Тренера не устраивало, что Неймар не мотивирован. Эта немотивированность выражалась в поведении. Он играл без интереса. Конечно, это все ощутимый момент. Неслучайно он не хочет договариваться о продлении контракта», — сказал Барбоза «СЭ».

Также агент поделился мнением о том, где Неймар продолжит карьеру.

«Есть два варианта: либо Бразилия, либо МЛС. Я думаю, Неймар хочет завершить карьеру в Бразилии. Но сейчас еще рано для этого. Думаю, он отправится в МЛС к своим друзьям, а уже оттуда — в Бразилию. Европа? Нет, сомневаюсь, что он хочет туда. Его ждет его друг Месси», — добавил Барбоза.

Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Всего на его счету семь игр за команду из Саудовской Аравии, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт Неймара с клубом рассчитан до лета 2025 года.

(Дарик Агаларов)