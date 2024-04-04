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Саудовская Аравия

4 апреля, 21:49

Агент Джорджевича рассказал, что футболист восстанавливается от травмы

Алина Савинова
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Футбольный агент Игор Глушевич ответил на вопрос, возможно ли возвращение черногорского нападающего Луки Джорджевича в РПЛ.

В зимнее трансферное окно 29-летний футболист перешел из «Сочи» в «Абху» из Саудовской Аравии.

«Что касается России, у Луки действующий контракт до 30 июня. Отсутствие в заявке? Джорджевич получил травму в одном из матчей. Надеемся, он восстановится в течение двух недель», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

Джорджевич провел за «Абху» 2 матча. Портал Transferemarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Лука Джорджевич
Футбол
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