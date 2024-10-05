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Сегодня, 20:00

«Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль»: смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии онлайн

«Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче саудовской лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» встретятся в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 5 октября. Игра пройдет в Спортивном городе Короля Абдуллы, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за пять минут до игры и доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.
За основными событиями игры «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 6-й тур
05 окт, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Ахли
Аль-Хиляль

«Аль-Хиляль» набрал 15 очков в 5 турах и возглавляет турнирную таблицу саудовской про-лиги, у «Аль-Ахли» — 7 очков.

В сезоне-2023/24 «Аль-Хиляль» выиграл национальный чемпионат, не потерпев ни одного поражения в турнире, а «Аль-Ахли» стал третьим.

Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Хиляль

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