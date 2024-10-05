«Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» встретятся в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 5 октября. Игра пройдет в Спортивном городе Короля Абдуллы, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за пять минут до игры и доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

За основными событиями игры «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

«Аль-Хиляль» набрал 15 очков в 5 турах и возглавляет турнирную таблицу саудовской про-лиги, у «Аль-Ахли» — 7 очков.

В сезоне-2023/24 «Аль-Хиляль» выиграл национальный чемпионат, не потерпев ни одного поражения в турнире, а «Аль-Ахли» стал третьим.