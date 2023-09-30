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Саудовская Аравия

Сегодня, 23:04

«Аль-Иттифак» Джеррарда сыграл вничью с «Аль-Ахли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Иттифак» в гостях сыграл вничью с «Аль-Ахли» в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 0:0.

За «Аль-Ахли» с первых минут сыграли Эдуар Менди, Роджер Ибаньес, Франк Кессье, Габри Вейга, Аллан Сен-Максимен, Рияд Марез и Роберто Фирмино.

За «Аль-Иттифак» на поле появились Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Демарай Грэй и Мусса Дембеле.

Команда Стивена Джеррарда с 17 очками занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» с 16 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 8-й тур
30 сент, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Ахли Джедда
0:0
Аль-Иттифак

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттифак
0
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