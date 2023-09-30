«Аль-Иттифак» Джеррарда сыграл вничью с «Аль-Ахли»

«Аль-Иттифак» в гостях сыграл вничью с «Аль-Ахли» в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 0:0.

За «Аль-Ахли» с первых минут сыграли Эдуар Менди, Роджер Ибаньес, Франк Кессье, Габри Вейга, Аллан Сен-Максимен, Рияд Марез и Роберто Фирмино.

За «Аль-Иттифак» на поле появились Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Демарай Грэй и Мусса Дембеле.

Команда Стивена Джеррарда с 17 очками занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» с 16 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице.