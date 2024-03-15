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Саудовская Аравия

15 марта, 20:00

«Аль-Ахли» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» на выезде сыграет с «Аль-Раедом» 15 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Аль-Наср» на выезде сыграет с «Аль-Ахли» в рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 15 марта. Матч пройдет на стадионе Король Абдалла Спортс Сити" в городе Джедда, Саудовская Аравия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция игры в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

«Аль-Наср» занимает после 23 туров 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 53 очками. «Аль-Ахли» располагается на третьей строчке в лиге с 47 баллами после 23 матчей.

Полный календарь про-лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Наср
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