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Сегодня, 19:30

«Аль-Ахли» — «Аль-Оруба»: смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» и «Аль-Оруба» сыграют в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Аль-Ахли».
Фото Reuters
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«Аль-Ахли» примет «Аль-Орубу» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 23 августа. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало матча — в 21:00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 1-й тур
23 авг, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Ахли
Аль-Оруба

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по подписке.

В сезоне-2023/24 «Аль-Ахли» финишировал на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, набрав 65 очков в 34 турах. «Аль-Оруба» провела сезон в первом дивизионе национального первенства, где заняла второе место с 64 баллами и вышла в высшую лигу.

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
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