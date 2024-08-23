«Аль-Ахли» и «Аль-Оруба» сыграют в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» примет «Аль-Орубу» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 23 августа. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало матча — в 21:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по подписке.

В сезоне-2023/24 «Аль-Ахли» финишировал на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, набрав 65 очков в 34 турах. «Аль-Оруба» провела сезон в первом дивизионе национального первенства, где заняла второе место с 64 баллами и вышла в высшую лигу.