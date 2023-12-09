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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:36

«Аль-Ахли» и «Аль-Раед» сыграли вничью в матче, который судили Левников и Москалев

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Игра 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Аль-Раед» завршилась вничью — 0:0.

Встречу обслуживала бригада российских рефери — главный судья Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, а также ВАР Владимир Москалев. Резервный и АВАР — местные судьи.

Левников показал 2 желтые карточки хозяевам и 3 гостям, а также добавил к основному времени матча 15 минут.

На данный момент «Аль-Ахли» с 31 очком занимает 3-е место. «Аль-Раед» располагается на 15-й позиции с 13 очками.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Ахли Джедда
0:0
Аль-Раед

Источник: Таблица Саудовской Аравии
Футбол
Кирилл Левников
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Левников и Москалев сегодня судят матч «Аль-Ахли» — «Аль-Раед»