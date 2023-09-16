«Аль-Ахли» одержал победу над «Аль Таавуном»

«Аль-Ахли» дома обыграл «Аль Таавун» в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.

У хозяев отличились Абдулбасит Хинди, Ален Сен-Максимен. У гостей забили Жоау Педру и Муса Барроу. На 23-й минуте встречи защитник «Аль-Таавуна» Валид Аль-Ахмед забил мяч в свои ворота. Второй гол Мусы Барроу на 90-й минуте встречи был отменен после просмотра ВАР.

После этой игры «Аль-Ахли» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 15 очков. «Аль Таавун» с 13 очками расположился на строчку ниже.