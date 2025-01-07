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Сегодня, 19:04

«Аль-Ахли» хочет приобрести Винисиуса в летнее трансферное окно

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор станет главной целью «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно, утверждает The Athletic.

По данным источника, саудовский клуб начал вести переговоры с агентами футболиста в декабре 2024-го. Также отмечается, что еще в августе прошлого года представители «Аль-Ахли» встречались с Винисиусом в Лондоне. Тогда форвард отклонил предложение, поскольку посчитал, что было неподходящее время для ухода из «Реала».

Контракт 24-летнего бразильца с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Реал
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