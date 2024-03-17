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Саудовская Аравия

17 марта, 00:06

«Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Фатех», матч обслуживала бригада арбитров Карасева

Алина Савинова
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«Аль-Иттихад» на выезде обыграл «Аль-Фатех» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:2.

У гостей отличились Жота, Ахмед Аль-Гамди, а также Абдерразак Хамдалла, забивший два гола (один — с пенальти). У хозяев мячи забили Салем Аль-Наджди и Саад Фахад аль Шарфа.

На 77-й минуте Мадаллу Аль-Олайяну была показана вторая желтая карточка, и футболист покинул поле, отставив «Аль-Иттихад» в меньшинстве.

Матч, как ранее сообщал «СЭ», судила смешанная бригада, в которую вошли четыре российских рефери. Судьей был назначен Сергей Карасев, его ассистентами — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоассистентом — Виталий Мешков.

«Аль-Иттихад» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Фатех» (31 очко) располагается на 9-й позиции.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 24-й тур
16 мар, 00:00. Prince Abdullah bin Jalawi Stadium (Эль-Мубарраз)
Аль-Фатех
2:4
Аль-Иттихад Джедда
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 24-й тур
16 мар, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
0:0
Аль-Таавун

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/saudovskaya-araviya/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Аль-Иттихад
Сергей Карасев (судья)
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