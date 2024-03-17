«Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Фатех», матч обслуживала бригада арбитров Карасева

«Аль-Иттихад» на выезде обыграл «Аль-Фатех» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:2.

У гостей отличились Жота, Ахмед Аль-Гамди, а также Абдерразак Хамдалла, забивший два гола (один — с пенальти). У хозяев мячи забили Салем Аль-Наджди и Саад Фахад аль Шарфа.

На 77-й минуте Мадаллу Аль-Олайяну была показана вторая желтая карточка, и футболист покинул поле, отставив «Аль-Иттихад» в меньшинстве.

Матч, как ранее сообщал «СЭ», судила смешанная бригада, в которую вошли четыре российских рефери. Судьей был назначен Сергей Карасев, его ассистентами — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоассистентом — Виталий Мешков.

«Аль-Иттихад» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Фатех» (31 очко) располагается на 9-й позиции.