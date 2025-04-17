«Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Фатеху», Фабиньо не реализовал пенальти

«Аль-Иттихад» на выезде уступил «Аль-Фатеху» в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Амина Сбаи (10-я минута) и Матиаса Варгаса (35-я). Обе команды по разу не сумели реализовать пенальти — на 35-й минуте одиннадцатиметровый не забил форвард «Аль-Фатеха» Мурад Батна, а спустя 9 минут отличиться не сумел экс-хавбек «Ливерпуля» Фабиньо, выступающий за «Аль-Иттихад».

«Аль-Иттихад» (65 очков) потерпел первое поражение с января, но продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии, опережая «Аль-Хиляль» на 4 очка. Команда Лорана Блана не проигрывала 11 матчей во всех турнирах.

«Аль-Фатех» (29) поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.