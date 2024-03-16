«Аль-Фатех» в городе Эль-Мубарраз дома примет «Аль-Иттихад» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 16 марта. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 21.55 мск. Следить за ключевыми событиями встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Фатех» с 31 баллом идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата после 23 туров. «Аль-Иттихад» с 40 очками располагается на четвертом месте в лиге после 23 матчей.

За «Аль-Иттихад» играет нападающий Карим Бензема. В нынешнем сезоне 36-летний французский футболист провел 23 матча, забил 12 голов и сделал семь результативных передач.

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