Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

16 марта, 20:30

«Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Трансляция матча «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад» начнется в 21.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Аль-Фатех» в городе Эль-Мубарраз дома примет «Аль-Иттихад» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 16 марта. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 21.55 мск. Следить за ключевыми событиями встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Фатех» с 31 баллом идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата после 23 туров. «Аль-Иттихад» с 40 очками располагается на четвертом месте в лиге после 23 матчей.

За «Аль-Иттихад» играет нападающий Карим Бензема. В нынешнем сезоне 36-летний французский футболист провел 23 матча, забил 12 голов и сделал семь результативных передач.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» — «Дамак»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Фатех», матч обслуживала бригада арбитров Карасева