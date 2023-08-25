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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:30

«Аль Фатех» — «Аль Наср»: смотреть трансляцию матча (видео)

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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В пятницу, 25 августа, «Аль-Фатех» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках финала 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч начнется в 21:00 (мск).

В составе «Аль-Насра» выступает форвард Криштиану Роналду. Контракт 38-летнего португальского футболиста с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 3-й тур
25 авг, 21:00. Prince Abdullah bin Jalawi Stadium (Эль-Мубарраз)
Аль-Фатех
Аль-Наср

Официальной трансляции в России не будет. Посмотреть видеотрансляцию матча можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, которое позволяет выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также прямой эфир игры будет доступен на сайтах букмекерских компаний после прохождения регистрации и в социальной сети ВКонтакте.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу стартует 11 августа 2023 года и завершится 27 мая 2024-го. В сезоне-2022/23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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