«Аль Фатех» — «Аль Наср»: смотреть трансляцию матча (видео)

В пятницу, 25 августа, «Аль-Фатех» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках финала 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч начнется в 21:00 (мск).

В составе «Аль-Насра» выступает форвард Криштиану Роналду. Контракт 38-летнего португальского футболиста с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Официальной трансляции в России не будет. Посмотреть видеотрансляцию матча можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, которое позволяет выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также прямой эфир игры будет доступен на сайтах букмекерских компаний после прохождения регистрации и в социальной сети ВКонтакте.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу стартует 11 августа 2023 года и завершится 27 мая 2024-го. В сезоне-2022/23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

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