«Аль-Хиляль» одержал 20-ю победу подряд

«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Фейха» в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.

Счет на 86-й минуте открыл Али Аль-Булаихи. На 90+11-й минуте преимущество гостей с пенальти удвоил Александр Митрович.

«Аль-Хиляль» одержал 20-ю победу подряд во всех турнирах. Команда Жорже Жезуша с 53 очками лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, опережая «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 10 очков.

«Аль-Фейха» (19 очков) идет на 11-м месте в турнирной таблице.

В параллельном матче «Аль-Раед» дома обыграл «Абху» — 4:3.