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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:01

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Фейху»

Алина Савинова
Игроки «Аль-Насра».
Фото AFP
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«Аль-Наср» на выезде одержал победу над «Аль-Фейхой» в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

У гостей в этой игре отличились Андерсон Талиска, оформивший дубль, и Отавио. Единственный гол за хозяев забил Хусейн Аль-Шувайш.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на поле на 90+4-й минуте встречи, заменив Сами Аль-Наджи.

«Аль-Наср» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 25 очков. «Аль-Фейха» идет на 8-й строчке (14 очков).

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 11-й тур
28 окт, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)
Аль-Фейха
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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