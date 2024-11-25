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Сегодня, 21:00

Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Гарафой», на счету Криштиану 913 голов в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Аль-Наср» на выезде победил катарскую «Аль-Гарафу» в матче 5-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов.

Дубль оформил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 39-летний португалец отличился на 46-й и 64-й минутах. Эти голы стали для него 912-м и 913-м в карьере. Еще один мяч на 58-й минуте забил Анжело.

Единственный гол хозяев на 75-й минуте записал на свой счет экс-форвард «Реала» Хоселу.

«Аль-Наср» (13 очков) поднялся на второе место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Аль-Гарафа» (4) опустилась на седьмую позицию.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Гарафа
ФК Аль-Наср

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