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«Аль-Халидж» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Халидж» сыграет с «Аль-Иттихадом» в чемпионате Саудовской Аравии 16 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Н`Голо Канте.
Фото AFP
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«Аль-Халидж» сыграет с «Аль-Иттихадом» в рамках 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 16 мая. Матч пройдет на стадионе принца Найефа бин Абдулазиза в Сейхате (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Халидж» — «Аль-Иттихад» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 31-го тура про-лиги «Аль-Халидж» набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Иттихад» с 50 баллами располагается на 5-й строчке первенства страны.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 32-й тур
16 мая, 21:00. Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (Сейхат)
Аль-Халидж
Аль-Иттихад

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: таблица и календарь в актуальном виде, статистика, таблица легионеров, новости и статьи

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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