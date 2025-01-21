Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Халидж»

«Аль-Наср» на выезде победил «Аль-Халидж» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Счет на 65-й минуте открыл форвард гостей Криштиану Роналду. Хозяева отыгрались благодаря голу Костантиноса Фортуниса с пенальти на 80-й минуте. Победный мяч минуту спустя забил защитник «Аль-Насра» Султан Аль-Ганнам. В концовке встречи Роналду оформил дубль.

«Аль-Халидж» провел большую часть матча в меньшинстве — на 34-й минуте красную карточку получил Саид Аль-Хамсл.

«Аль-Наср» (32 очка) поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» (23) идет седьмым в турнирной таблице.