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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:54

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Халидж»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Аль-Наср» на выезде победил «Аль-Халидж» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Счет на 65-й минуте открыл форвард гостей Криштиану Роналду. Хозяева отыгрались благодаря голу Костантиноса Фортуниса с пенальти на 80-й минуте. Победный мяч минуту спустя забил защитник «Аль-Насра» Султан Аль-Ганнам. В концовке встречи Роналду оформил дубль.

«Аль-Халидж» провел большую часть матча в меньшинстве — на 34-й минуте красную карточку получил Саид Аль-Хамсл.

«Аль-Наср» (32 очка) поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» (23) идет седьмым в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 16-й тур
21 янв, 00:00. Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (Сейхат)
Аль-Халидж
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд

1
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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