Гол и две передачи Роналду принесли «Аль-Насру» крупную победу над «Аль-Хазмом»

2 сентября, 23:06
«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Хазм» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 5:1.
Нападающий гостей Криштиану Роналду забил гол и отдал две голевые передачи. Также у «Аль-Насра» отличились Садио Мане и Отавио.
«Аль-Наср» идет на шестом месте с 9 очками. Лидирует «Аль-Хиляль» (13 очков).
«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда дома победил «Дамак» — 3:1. Дублем отметился Мусса Дембеле.
«Аль-Ахли» в гостях уступил «Аль-Фатеху» (1:5), «Аль-Шабаб» проиграл «Аль-Халиджу» (1:3), «Аль-Таавун» разгромил «Аль-Вахду» (4:1).