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Саудовская Аравия

2 сентября, 23:06

Гол и две передачи Роналду принесли «Аль-Насру» крупную победу над «Аль-Хазмом»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Хазм» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 5:1.

Нападающий гостей Криштиану Роналду забил гол и отдал две голевые передачи. Также у «Аль-Насра» отличились Садио Мане и Отавио.

«Аль-Наср» идет на шестом месте с 9 очками. Лидирует «Аль-Хиляль» (13 очков).

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
02 сент, 00:00. Al-Hazem Club Stadium (Ар-Расс)
Аль-Хазм
1:5
Аль-Наср Эр-Рияд

«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда дома победил «Дамак» — 3:1. Дублем отметился Мусса Дембеле.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
02 сент, 00:00. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)
Аль-Иттифак
3:1
Дамак

«Аль-Ахли» в гостях уступил «Аль-Фатеху» (1:5), «Аль-Шабаб» проиграл «Аль-Халиджу» (1:3), «Аль-Таавун» разгромил «Аль-Вахду» (4:1).

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
02 сент, 00:00. Prince Abdullah bin Jalawi Stadium (Эль-Мубарраз)
Аль-Фатех
5:1
Аль-Ахли Джедда
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
02 сент, 00:00. Prince Faisal bin Fahd Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:3
Аль-Халидж
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
02 сент, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
4:1
Аль-Вахда
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/saudovskaya-araviya/premier/2023-2024/
Криштиану Роналду
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Наср
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