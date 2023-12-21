Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 23:11

«Аль-Хиляль» одержал разгромную победу над «Абха» и продлил серию без поражений до 18 матчей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Аль-Хиляль» разгромил «Абха» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 7:0.

Полузащитник хозяев Сергей Милинкович-Савич сделал хет-трик, по одному голу у Александра Митровича, Салема Аль-Давсари, Мохамеда Канно и Рубена Невеша.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 90-й минуте.

Экс-полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, играющий за «Абха» провел матч полностью и получил желтую карточку. Еще один бывший футболист железнодорожников Франсуа Камано, выступающий за одну команду с Крыховяком, был заменен на 68-й минуте.

«Аль-Хиляль» одержал 11-ю победу подряд и продлил серию без поражений в чемпионате Саудовской Аравии до 18 игр. Команда лидирует в турнирной таблице с 50 очками.

«Абха» занимает 16-е место с 14 очками.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Стрельба в Карловом университете в Праге. Главное
Спикер палаты призвал Байдена вмешаться в решение кризиса на южной границе
Инженеры Армии Израиля уничтожили сеть подземных туннелей ХАМАС
В ВОЗ заявили о неизбежности распространения инфекционных заболеваний в Газе
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Аль-Хиляль» — «Абха»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии