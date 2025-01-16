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Сегодня, 17:00

«Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Фатехом» в чемпионате Саудовской Аравии 16 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Неймар (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Фатехом» в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 16 января. Матч пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.05 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 14-ти туров про-лиги «Аль-Хиляль» набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице, «Аль-Фатех» с шестью баллами идет 18-й строчке чемпионата.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 15-й тур
16 янв, 18:05. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль
Аль-Фатех

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: календарь и турнирная таблица про лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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