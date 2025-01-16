«Аль-Хиляль» со счетом 9:0 разгромил «Аль-Фатех», Малком отметился голом и передачей

«Аль-Хиляль» дома одержал разгромную победу над «Аль-Фатехом» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 9:0.

У хозяев забитыми мячами отметились Маркос Леонардо (хет-трик), Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич, Абдулла аль-Хамдан и экс-футболист «Зенита» Малком, на счету которого также результативная передача. В добавленное время полузащитник гостей Фейсал аль-Абдулвахед забил автогол.

«Аль-Хиляль» с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Фатех» (6) располагается на последнем месте.