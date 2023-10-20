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Саудовская Аравия

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«Аль Хиляль» — «Аль Халидж»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Матч «Аль Хиляль» — «Аль Халидж» покажут на «Okko Sport» в 21.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Малком (в центре).
Фото Reuters
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«Аль Хиляль» на своем поле сыграет против «Аль Халидж» 10-го в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 20 октября, в пятницу. Встреча пройдет на стадионе King Fahd International Stadium в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Узнать о самых главных событиях противостояния «Аль Хиляль» — «Аль Халидж» можно будет в матч-центре «СЭ». Онлайн-платформа «Окко Спорт» покажет в прямом эфире видеотрансляцию матча. Начало эфира — в 21.00 мск. «Аль-Хиляль» после девяти проведенных туров является единоличным лидером турнирной таблицы и единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения, опережая ближайшего преследователя на один балл. «Аль-Халидж» же располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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Футбол
ФК Аль-Хиляль
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