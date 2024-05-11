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Сегодня, 20:21

«Аль-Хиляль» досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Аль-Хиляль».
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» дома разгромил «Аль-Хазм» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

Дубль за хозяев оформил Александр Митрович (15-я и 45+3-я минуты). Еще один гол на счету Сергея Милинковича-Савича (45+6-я). На 39-й минуте полузащитник гостей Ахмед Аль-Джувайд забил в собственные ворота.

За «Аль-Хазм» отличился Фаиз Селемани (34-я).

«Аль-Хиляль» (89 очков) досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. Команда Жорзе Жезуша оторвалась на 12 очков от «Аль-Насра» за три тура до конца чемпионата.

«Аль-Хазм» (20) остается на последнем месте в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 31-й тур
11 мая, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4:1
Аль-Хазм

Источник: Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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