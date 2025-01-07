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«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: онлайн-трансляция Кубка короля Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом» в 1/4 финала Кубка Короля 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото Global Look Press
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«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом» в 1/4 финала Кубка Короля во вторник, 7 января. Матч пройдет на стадионе «Кингдом» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

В России трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1/8 финала турнира «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Тае» со счетом 4:1, «Аль-Иттихад» был сильнее «Аль-Джандал» — 2:0.

В истории очных противостояний соперники встречались два раза в рамках данного турнира. Счет 2-0 в пользу «Аль-Хиляля».

Кубок Короля сезона 2024/2025 стартовал 22 сентября 2024-го и завершится 31 мая 2025-го.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
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