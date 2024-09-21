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«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом» в чемпионате Саудовской Аравии 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль»
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«Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 21 сентября. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Команда из Эр-Рияда — действующий чемпион Саудовской Аравии. В про-лиге сезона 2023/2024 клуб из Джидды финишировал на 5-й строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 4-й тур
21 сент, 21:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: календарь и турнирная таблица про лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль

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