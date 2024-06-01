«Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср» по пенальти в финале Кубка короля Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» в финале Кубка короля Саудовской Аравии — 1:1 (пенальти — 5:4).

В основное время у «Аль-Хиляля» на 7-й минуте забил нападающий Александр Митрович с передачи бывшего форварда «Зенита» Малкома. У «Аль-Насра» на 88-й минуте отличился полузащитник Айман Яхья.

Обе команды завершили игру не в полных составах. На 56-й минуте красную карточку получил вратарь «Аль-Насра» Давид Оспина. На 87-й минуте с поля был удален защитник «Аль-Хиляля» Али Аль-Булаихи, а на 90-й — еще один защитник команды Калиду Кулибали.

В серии пенальти «Аль-Хиляль» выиграл со счетом 5:4, победный гол забил полузащитник команды Насер Аль-Даусари.

«Аль-Хиляль» завоевал третий трофей в этом сезоне — помимо Кубка короля, команда выиграла чемпионат Саудовской Аравии и Суперкубок страны.