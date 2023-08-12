Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 20:47

Дубль Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» в финале Кубка арабских чемпионов — 2:1.

«Аль-Хиляль» открыл счет на 51-й минуте — после передачи Малкома забил Майкл. «Аль-Наср» ответил дублем Криштиану Роналду. Форвард забивал на 74-й и 98-й минутах.

На 115-й минуте встречи Роналду получил травму и покинул поле на электрокаре. Португалец завоевал первый трофей после перехода в «Аль-Наср».

На 71-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри. Позже арбитр матча удалил находящегося на скамейке запасных Навафа Аль-Бушаила и главного тренера «Аль-Насра» Луиша Каштру.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи. Клубы.
12 авг, 18:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
5
62
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Роналду после повреждения увезли с поля на электрокаре

Роналду с шестью голами стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов