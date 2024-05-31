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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию финала Кубка короля Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Наср» в Кубке короля Саудовской Аравии 31 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP
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«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» в матче за Кубок короля Саудовской Аравии в пятницу, 31 мая. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидда (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

«Аль-Хиляль» — чемпион Саудовской Аравии, по итогам сезона команда набрала 96 очков. «Аль-Наср» с 82 баллами финишировал вторым в про-лиге.

Португальский форвард, выступающий за «Аль-Наср», Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир лиги.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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