«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Наср» в Кубке короля Саудовской Аравии 31 мая

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» в матче за Кубок короля Саудовской Аравии в пятницу, 31 мая. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидда (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

«Аль-Хиляль» — чемпион Саудовской Аравии, по итогам сезона команда набрала 96 очков. «Аль-Наср» с 82 баллами финишировал вторым в про-лиге.

Португальский форвард, выступающий за «Аль-Наср», Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир лиги.