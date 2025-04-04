«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» встретятся в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 4 апреля. Игра пройдет на Международном стадионе короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 26-й тур.

04 апреля, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)

Встреча команд в первом круге завершилась вничью (1:1). В 25-м туре лиги «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Таавун» (2:0), а «Аль-Наср» — «Аль-Холуд» (3:1).