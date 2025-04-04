4 апреля, 08:30
«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» встретятся в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 4 апреля. Игра пройдет на Международном стадионе короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.
С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
Встреча команд в первом круге завершилась вничью (1:1). В 25-м туре лиги «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Таавун» (2:0), а «Аль-Наср» — «Аль-Холуд» (3:1).