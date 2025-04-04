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Саудовская Аравия

4 апреля, 19:30

«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» сыграют в про-лиге Саудовской Аравии 4 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» сыграют в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 4 апреля. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 21.00 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» можно в матч-центре нашего сайта.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 26-й тур.
04 апреля, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд

В чемпионате Саудовской Аравии-2024/25 «Аль-Хиляль» после 25 туров набрал 57 очков и занимает вторую строчку. «Аль-Наср» с 51 очком расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в этом сезоне провел 24 матча, забил 19 голов и отдал 3 голевые передачи в про-лиге Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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