«Аль-Хиляль» вырвал победу над «Аль-Раедом» в добавленное время, у Малкома голевая передача

«Аль-Хиляль» дома обыграл «Аль-Раед» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.

Голы команды из Эр-Рияда забили Сергей Милинкович-Савич, Маркос Леонардо и Али аль-Булаихи. У клуба из Бурайда отличились Карим Эль-Беркауи и Яхья Сунбул.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», провел на поле все 90 минут и отметился результативной передачей. Он отдал голевой пас на Милинкович-Савича на 42-й минуте.

«Аль-Хиляль» с 34 очками располагается на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Раед» (14) идет на 12-й позиции.