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Саудовская Аравия

Сегодня, 21:10

«Аль-Хиляль» вырвал победу над «Аль-Раедом» в добавленное время, у Малкома голевая передача

Алина Савинова
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«Аль-Хиляль» дома обыграл «Аль-Раед» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.

Голы команды из Эр-Рияда забили Сергей Милинкович-Савич, Маркос Леонардо и Али аль-Булаихи. У клуба из Бурайда отличились Карим Эль-Беркауи и Яхья Сунбул.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», провел на поле все 90 минут и отметился результативной передачей. Он отдал голевой пас на Милинкович-Савича на 42-й минуте.

«Аль-Хиляль» с 34 очками располагается на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Раед» (14) идет на 12-й позиции.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 13-й тур
07 дек, 20:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:2
Аль-Раед

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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