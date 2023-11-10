Видеотрансляция матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун» начнется в 18.00 мск 10 ноября на «Окко»

«Аль-Хиляль» на своем поле в городе Эр-Рияд сыграет против «Аль-Таавуна» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча пройдет на арене «King Fahd International Stadium» 10 ноября, в пятницу. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун» в прямом эфире можно будет в сервисе «Окко Спорт» по подписке. Начало — в 18.00 мск.

Следите за ключевыми событиями игры с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Аль-Хиляль» с 32 очками лидирует в турнирной таблице Saudi Pro League. «Аль-Таавун» с 25 баллами располагается на четвертой строчке.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

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