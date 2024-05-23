«Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии 23 мая

«Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Таи» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 23 мая. Игра состоится на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Okko Спорт».

В 33-м туре про-лиги «Аль-Хиляль» победил «Аль-Хазм» со счетом 4:1 и досрочно стал чемпионом страны.

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