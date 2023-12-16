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Саудовская Аравия

Сегодня, 01:27

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Вахду» и продлил серию без поражений до 17 матчей, Малком сделал голевой пас

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Митрович (слева) и Малком (справа).
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Вахду» на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.

У хозяев забили Сауд Абдулхамид и Александр Митрович. Форвард «Аль-Хиляля» Малком сделал голевую передачу.

«Аль-Хиляль» одержал 10-ю победу подряд и продлил серию без поражений в чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 до 17 игр. В этом сезоне команда выиграла 15 матчей и дважды сыграла вничью.

«Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 47 очками. «Аль-Вахда» идет на девятой строчке с 22 очками.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 17-й тур
15 дек, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:0
Аль-Вахда

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Вахда
ФК Аль-Хиляль
0
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