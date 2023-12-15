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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:30

«Аль-Хиляль» — «Аль-Вахда»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии в прямом эфире

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии 15 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Неймар (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото AFP
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«Аль-Хиляль» на своем поле примет «Аль-Вахду» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 15 декабря. Игра пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события «Аль-Хиляль» — «Аль-Вахда» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — в 17.55 мск.

Команда из Эр-Рияда с 44 баллами возглавляет турнирную таблицу. Клуб из Мекки набрал 22 балла и занимает 9-ю строчку.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 17-й тур
15 дек, 18:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль
Аль-Вахда

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Аль-Вахда
ФК Аль-Хиляль
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