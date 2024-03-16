Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

16 марта, 20:00

«Аль-Хиляль» — «Дамак»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Трансляция матча «Аль-Хиляль» — «Дамак» начнется в 21.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Аль-Хиляля» Малком.
Малком.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Аль-Хиляль» дома на территории Международного стадиона имени Короля Фахды примет «Дамак» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 16 марта. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию поединка «Аль-Хиляль» — «Дамак» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 21.55 мск. Следить за ключевыми событиями встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком. В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист провел 34 матча, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата с 65 баллами. «Дамак» с 34 очками располагается на седьмой строчке в лиге.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду отреагировал на первую с февраля победу «Аль-Насра»

«Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии